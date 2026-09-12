Milli sporcu Sıla Aleyna Çelebi, Muğla\'da Hemsball Türkiye Şampiyonası\'nda mücadele ediyor

Muğla'nın ev sahipliğinde düzenlenen Hemsball Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Sıla Aleyna Çelebi, Muğla adına dereceye girmek için mücadele ediyor.

Muğla, 10-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Hemsball Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaparken, şampiyonada milli sporcu Sıla Aleyna Çelebi de Muğla'yı temsil ediyor. Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Hemsball Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda farklı illerden gelen sporcular dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Şampiyonada Muğla adına yarışan milli sporcu Sıla Aleyna Çelebi de müsabakalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Muğla'yı temsil eden Sıla Aleyna Çelebi'nin, şampiyonada ortaya koyduğu mücadele ve spora olan ilgisi takdir toplarken, milli sporcuya müsabakalarında başarılar dilendi. Sıla Aleyna Çelebi'nin azmi ve spora olan ilgisinin genç sporculara örnek olduğu belirtilirken, Muğla'yı ulusal organizasyonlarda temsil etmesinden duyulan gurur ifade edildi. Hemsball Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, 13 Eylül tarihinde yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.