Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 63 kiloda mücadele eden Sinem Oruç, Avusturyalı Franziska Schloegl'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli sporcu Sinem Oruç, Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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