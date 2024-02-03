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Toprak Altınçekiç, İspanya'da gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Toprak Altınçekiç, İspanya'da gümüş madalya kazandı

Toprak Altınçekiç, İspanya\'da gümüş madalya kazandı

İspanya'da düzenlenen 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda yıldız erkekler kılıç kategorisinde milli sporcu Toprak Altınçekiç, finalde ev sahibi ülkeden Adrian Roman Blanque'yle karşılaştı. Rakibine 15-10 yenilen Toprak, organizasyonu gümüş madalya kazanarak tamamladı.

03.02.2024 21:43
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İspanya'da düzenlenen 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda yıldız erkekler kılıç kategorisinde milli sporcu Toprak Altınçekiç, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, La Nucia kentinde düzenlenen organizasyonda Toprak'ın finalde ev sahibi ülkeden Adrian Roman Blanque'yle karşılaştığı belirtildi.

Rakibine 15-10 yenilen Toprak'ın organizasyonu gümüş madalya kazanarak tamamladığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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