Para Triatlon yarışları olumsuz koşullar nedeniyle ertelendi
Milli sporcu Uğurcan Özer'in de mücadele edeceği Para Triatlon yarışları, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle yarına ertelendi. Yarışlar, daha uygun bir hava durumu sağlandığında gerçekleştirilecek.
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1.09.2024 12:29:39. #1.12#
SON DAKİKA: Para Triatlon yarışları olumsuz koşullar nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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