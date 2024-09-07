Umut Ünlü İki Altınla Tarihe Geçti

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MİLLİ sporcu Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında altın madalyanın sahibi oldu.

Paris La Defense Arena'daki yüzme yarışlarında Umut Ünlü, 200 metre serbest S3 finalinde mücadele etti. 3.19.53'lük derecesiyle yarışı tamamlayan milli sporcu, dün 50 metre serbest yarışlarında aldığı altın madalya sonrasında bugün de altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, bu başarısıyla tarihe de adını yazdırdı. Umut Ünlü, paralimpik oyunları tarihinde Türkiye adına aynı organizasyonda 2 altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yaptığı paylaşımla milli sporcu Umut Ünlü'yü tebrik etti. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Oraya bir altın madalya daha yazmanızı rica edeceğim. Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu. Allah'a şükürler olsun ki Paris'te İstiklal Marşı'mızı okumak bugün de nasip oldu! Bizlere böylesine bir mutluluğu yaşattığın için teşekkürler İbrahim kardeşim" ifadelerini kullandı.