Milli sporcu Yaşar Karaca, Polonya'da düzenlenen Gençler ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu.

Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Raszyn şehrinde devam eden şampiyonada, erkekler 73 kiloda Yaşar Karaca koparmada 124, silkmede 163 kiloyla altın, toplamda ise 287 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Bu derecesiyle Avrupa ikincisi olan milli sporcu 163 kiloluk silkme kaldırışıyla Avrupa rekoru kırdı.