Milli Sporcular 6 Altın Madalya Kazandı

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nın 3. gününde yarışan milli sporcular, 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun 3. günü tamamlandı.

Atletizm branşındaki sporculardan Emirhan Akçakoca, 100 metre koşu, 1500 metre yürüyüş ve triatlonda altın, mozaik kategorisinde yarışan Muhammed Eren Uysal ise 400 metrede altın, 100 metrede gümüş madalyanın sahibi oldu.

Teniste Mehmet Ali Kahraman, erkekler, Kadriye Berfin Aşık da kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Masa tenisindeki karışık çiftler maçlarında Merve Peker ile Salih Can Öztankal, gümüş, Özgenur Kurşun ile Mehmet Yasin Bayraktar ise bronz madalya elde etti.

Down sendromlu milli sporcuların şampiyonadaki madalya sayısı, 19'a (11 altın, 7 gümüş, 1 bronz) yükseldi.