Milli sporcular Avrupa Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nda
Türkiye, FAI 18. Avrupa Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nda 5 sporcu ile temsil edilecek.
Milli sporcular, FAI 18. Avrupa Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Hava Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Kuzey Makedonya'nın Kruşevo bölgesindeki organizasyonda 47 ülkeden 130 sporcu yarışacak.
Yarın yapılacak resmi antrenmanlarla başlayacak şampiyonada Türkiye'yi Adem Berk Aksoy, Basat Okay, Sinan Çalışkan, Umut Aslan ve Utku Berk Ersoy temsil edecek.
18. Avrupa Yamaç Paraşütü Şampiyonası, 19 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.
Kaynak: AA
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