Milli sporcular, Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası için Romanya'ya gitti - Son Dakika

Milli sporcular, Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası için Romanya'ya gitti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 14 Mayıs'ta Campulung kentinde düzenlenecek.
Milli takım kafilesinde şu sporcular yer alıyor:
Leyla Işık, Sıla Ata, Dilan Çukurçam, Urkuş Işık, Nurcihan Oysal, Selma Çakmak, Ali Demir, Hakim Dursun, Emin Özdemir, Abdullah Çakır, Azat Demirtaş.
Kaynak: AA
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