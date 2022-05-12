Milli sporcular, Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası için Romanya'ya gitti - Son Dakika
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Milli sporcular, Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası için Romanya'ya gitti

12.05.2022 19:18
Milli sporcular, Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası için Romanya'ya gitti

Milli sporcular, Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası için Romanya'ya gitti.

Milli sporcular, Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası için Romanya'ya gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 14 Mayıs'ta Campulung kentinde düzenlenecek.

Milli takım kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Leyla Işık, Sıla Ata, Dilan Çukurçam, Urkuş Işık, Nurcihan Oysal, Selma Çakmak, Ali Demir, Hakim Dursun, Emin Özdemir, Abdullah Çakır, Azat Demirtaş.

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Atletizm, Türkiye, Romanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli sporcular, Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası için Romanya'ya gitti - Son Dakika


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