Milli Sporcular EYOF 2025'e Katılıyor

Spor

Milli sporcular, 9-16 Şubat tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenecek 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) katılacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre EYOF 2025'e, Bakuriani'nin yanı sıra Batum ve Tiflis kentleri ev sahipliği yapacak.

EYOF'ta 9 kadın ve 9 erkek olmak üzere toplam 18 milli sporcu mücadele edecek. Ay-yıldızlı sporcular alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, kayaklı koşu ve kısa kulvar sürat pateni branşlarında yarışacak.

Organizasyona katılacak milli sporcular ve branşları şöyle:

Artistik buz pateni: Atilla Arda Şahinolanlar, Ada Demir

Kısa kulvar sürat pateni: Berat Efe Dal, Yusuf Miraç Uludağ, Derya Karadağ, Nisa Nur Fidan

Alp disiplini: Mahir Çelik, Thomas Kaan Onol Lang, Nehir Atilla, Alin Özozan

Biatlon: Bulut Meral, Mehmet Sefa Ertaş, Rabia Neval Tekin, Nurefşan Çınar

Kayaklı koşu: Ali İhsan Koca, Abdulsamed Yılmaz, Sedanur Taşçı, Havvanur Eskikan