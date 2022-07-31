Yarışta Güney Kore 'den Woongtae Jun ve Sunwoo Kim 1393 puanla şampiyon olurken, İngiliz Jessica Varley ve Joseph Choong ise 1380 puanla ikinci sırayı elde etti.

Kaynak: AA

Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UIPM Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası - Son Dakika

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