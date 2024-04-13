İtalya'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular, İstanbul'da kampa girdi.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24-28 Nisan tarihlerinde Rimini kentinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesi büyük ve genç kategorilerindeki milli sporcular, İstanbul'da çalışmalara başladı.
Hazırlık kampında yer alan milli sporcular şunlar:
Büyükler: Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Sercan Demir, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener ve Mert Efe Kılıçer
Gençler: Ege Ertöz, Metehan Kartın, Emirhan Kartın, Deniz Şen ve Alperen Ege Avcı.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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