Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bratislava 'da devam eden organizasyonda K2 500 metre kategorisinde yarışan milli sporcular Taha Erkam Usta ve Muhammed Emin Sulak ikinci oldular.

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Slovakya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kano: Durgunsu Olimpik Umutlar Şampiyonası - Son Dakika

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