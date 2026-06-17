Milli Takım'dan Belçika'ya 3-0 Zafer

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Belçika'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda oyuncular Saliha Şahin, Sinead Jack-Kısal ve Defne Başyolcu, mutluluklarını ifade ettiler.

Saliha, Sinead ile Defne, Ankara Spor Salonu'ndaki müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Smaçör Saliha Şahin, Belçika'nın iyi oyuncuları olduğunu belirterek "Bu maça çok iyi hazırlandık. Tabii ki evimizde oynamanın avantajını da yaşadık. Üç sıfır geçtiğimiz için de çok mutluyuz. Ankara seyircisine de çok teşekkür ediyorum. Bu Ankara'daki ilk maçımızdı." dedi.

Tecrübeli orta oyuncu Sinead Jack-Kısal, oyundan memnun olduklarını dile getirerek "Maçta oyunda inişli çıkışlı anlarımız oldu ancak iletişimi kurmayı başardık ve sonunda kazanmak için mücadele ettik. Ayrıca Ankara seyircisi de bizlere inanılmaz enerji veriyor, bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Fransa maçının kolay olmayacağını ifade eden Sinead, "Hiçbir takımı hafife almıyoruz, bence sadece en iyi voleybolumuzu oynamamız gerekiyor." diye sözlerine ekledi.

"Çok güzel ambiyans vardı"

Belçika karşısındaki oyundan çok memnun olduğunu aktaran milli voleybolcu Defne Başyolcu, "Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Özellikle Ankara seyircisine çok teşekkür ederim. Çok güzel ambiyans vardı. Bizi izlemeyi bırakmasınlar. Onları Bütün maçımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Bu kadar kalabalık trübünde ilk defa oynadığına dikkati çeken Defne, "Biraz heyecanlıydım. Türkiye'de oynamak çok güzeldi. İstiklal Marşımızı okurken çok duygulandım. Tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir his. İnşallah herkes yaşar." sözleriyle duygularını ifade etti.

Tribünler doldu

Ankaralı voleybolseverler, A Milli Kadın Voleybol Takımını yalnız bırakmadı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı takip eden yaklaşık 10 bin Türk taraftar, milli takıma büyük destek verdi.