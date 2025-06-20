Milli Takım, Dünya Şampiyonası için Hedef Belirledi - Son Dakika
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Milli Takım, Dünya Şampiyonası için Hedef Belirledi

Milli Takım, Dünya Şampiyonası için Hedef Belirledi
20.06.2025 11:41
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Türkiye, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Bisiklet Milli Takımı, Sakarya'da düzenlenecek UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'nı birincilikle tamamlamayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 22 Haziran'da 24 ülkeden 72 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 8'i kadın 24 sporcu temsil edecek.

Şampiyonaya yönelik son hazırlıklarını yapan milli sporcular, kürsünün zirvesinde yer almak için mücadele edecek.

Dünyanın en iyi bisikletçileri, şampiyonada engellerin bulunduğu 1 kilometrelik parkurda eliminasyon sistemiyle yarışacak.

"Dünya sıralamasında iyi yerlerde yer almak istiyoruz"

Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Şükrü Bingöl, AA muhabirine, yarışın olacağı parkurda her gün antrenman yaparak yoğun tempoda şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi.

Uzun bir kamp süreci geçirdiklerini ve sporcuların çeşitli yarışlarda yer aldığını aktaran Bingöl, "Dünya Şampiyonası'na hazırız. Elimizden gelen en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz. Antrenmanlarımız çok yoğun geçti, sporcularımız her gün çalıştı. Her gün güç antrenmanı yapmamızın yanı sıra parkura geliyoruz. Parkurda teknik çalışma yapıyoruz. Günlük çalışma saatimiz 5-6 saati buluyor." diye konuştu.

Bingöl, milli takıma en iyi sporcuları seçtiklerini, fiziksel, zihinsel ve mental anlamda yarışa hazır duruma geldiklerini dile getirerek, Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılmasının avantaj olduğunu, parkuru diğer sporculardan daha fazla görme ve antrenman yapma şansı bulduklarını kaydetti.

Hedeflerinden bahseden Bingöl, "Dağ bisikletinde dünya sıralamasında iyi yerde yer almak istiyoruz." dedi.

"Her gün gelip parkuru deniyoruz"

Milli sporcu İbrahim Gülmez, ağabeyinin bisikletiyle şehir şehir gezerek farklı kültürler görmesinden etkilenerek 14 yıl önce bu spora başladığını söyledi.

Organizasyonun Türkiye'de gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 28 yaşındaki bisikletçi, "İnşallah kendim ve takımım adına güzel derece elde ederiz. Ülkemiz adına en iyi performansı sergileyip kürsünün en tepesinde yer almak için hem takım olarak hem de bireysel olarak mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Emine Irmak Sezer ise ortaokul öğrencisiyken keşfedildiğini, 7 yıldır bu sporla ilgilendiğini kaydetti.

İlk başlarda ailesinin zor spor olması nedeniyle müsaade etmediğini, daha sonra ağabeyinin ailesini ikna ettiğini aktaran 17 yaşındaki Emine Irmak, spora erken yaşta başlamanın büyük avantaj olduğunu ifade etti.

Yol ve dağ bisikletinde çeşitli dereceleri ve şampiyonluklarının bulunduğunu belirten Emine Irmak Sezer, "Bu sporu yaparken zevk alıyorum, moralim bozulduğunda bisiklete binip antrenman yapıyorum. İyi geliyor, beni mutlu ediyor, bisiklete binmek hoşuma gidiyor. Her gün gelip parkuru deniyoruz, her yerini ezberledik, artık nerede ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Kampa gelmeden önce de antrenmanlarımı yaptım. Bu yarıştaki hedefimiz en iyi derecede bitirmek." diye konuştu.

Milli sporcu Nisanur Acar, spirit deneyimini ilk kez bu yarışta yaşayacağını, parkurun çok güzel olduğunu ve yoğun tempoda antrenmanlar yaptıklarını söyledi.

Küçükken atletizmle ilgilendiğini, bisiklete de ilgisinin olduğunu anlatan 18 yaşındaki Nisanur, "Ablam da milli sporcu olduğu için beni bisiklete yönlendirdi. Dağ bisikletine 5. sınıfa giderken başladım ama profesyonel olarak yapmıyordum. 3,5 yıldır uluslararası yarışlara katılarak profesyonel olarak yapıyorum. Öncelikle milli takımım sonra kendim için inşallah güzel sonuçlar bekliyoruz, kendimize güveniyoruz. Ay yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Dünya çapında çok kişi gelecek ama organizasyonun evimizde yapılıyor olması daha güvende hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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