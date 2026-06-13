A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında son iki Olimpiyat şampiyonu Fransa'yı 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Salon: TD Place
Hakemler: Hector Ortiz (Porto Riko), Jiang Liu (Çin)
Türkiye: Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet, Berkay (L) (Cafer, Kaan, Mirza, Beytullah,
Fransa: Iyegbekedo, Brizard, Henno, Magnin, Boyer, Clevenot, Ramon (L) (Gueye, Tizi-Oualou, Duflos Rossi, Pujol)
Setler: 25-23, 27-25, 25-21
Süre: 1 saat 26 dakika - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Milli Takım Fransa'yı Yendi! - Son Dakika
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