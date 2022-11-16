Cengiz Ünder'den İskoçya filelerine Messi golü! Kuntz, şaşkınlıkla havalara sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi

Cengiz Ünder'den İskoçya filelerine Messi golü! Kuntz, şaşkınlıkla havalara sıçradı

16.11.2022 21:38

A Milli Takım'ın İskoçya'ya ile oynadığı maçta takımının ikinci golünü atan Cengiz Ünder adeta gözlerin pasını sildi. Cengiz'in Lionel Messi'yi çağrıştıran golüne teknik direktör Kuntz'dan da tebrik geldi.

Cengiz Ünder'in İskoçya maçındaki akılalmaz golü futbolseverleri mest etti. 48. dakikada santra noktasının ilerisinde topla buluşan yıldız futbolcu, topu sürerek ceza sahası içine girdi. Rakibini karşısına alan Cengiz, bacak arasından geçirdiği plase vuruşla topu filelerle buluşturdu. Kaleci Gordon ise yerinden kıpırdayamadı.

Milli Takım'da bir Messi var! Cengiz Ünder'in akılalmaz golü herkese parmak ısırttı

KUNTZ HAVALARA UÇTU

Cengiz'in 49. dakikadaki şık golünde ekrana gelen Kuntz'un tepkileri de dikkat çekti. Yıldız futbolcunun golüyle mest olan Kuntz, yaşadığı şaşkınlıkla havalara sıçradı.

Milli Takım'da bir Messi var! Cengiz Ünder'in akılalmaz golü herkese parmak ısırttı
Milli Takım'da bir Messi var! Cengiz Ünder'in akılalmaz golü herkese parmak ısırttı
Milli Takım'da bir Messi var! Cengiz Ünder'in akılalmaz golü herkese parmak ısırttı
YORUMLAR
500
Ozan Kabak, golcülüğünü milli takıma da taşıdı! İskoçya'ya şık kafa golü... Ozan Kabak, golcülüğünü milli takıma da taşıdı! İskoçya'ya şık kafa golü... Son Dakika: İskoçya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu Son Dakika: İskoçya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Cengiz Ünder, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengiz Ünder'den İskoçya filelerine Messi golü! Kuntz, şaşkınlıkla havalara sıçradı - Son Dakika


Son Dakika
21:22 Cengiz Ünder'den İskoçya filelerine Messi golü! Kuntz, şaşkınlıkla havalara sıçradı
21:14 Basın İlan Kurumu, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine getirilen düzenleme sonrası haber sitelerinin yöneticileriyle görüştü
21:02 Ozan Kabak, golcülüğünü milli takıma da taşıdı! İskoçya'ya şık kafa golü...
20:45 Evlendikten 44 gün sonra boşanma kararı alan Merve Boluğur sessizliğini bozdu: Olmadı teşekkürler
20:38 Afrika'da tam 300 kişiyi yiyerek öldüren timsah, köylülere yaşamı zindan etti
20:37 Meteoroloji uzmanı İstanbul halkını uyardı: Cuma günü sel uyarısı yapacağız
20:21 İYİ Partili İBB Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın aracına Halkalı'da silahlı saldırı düzenlendi
20:19 Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasında ipler koptu! Yıldız oyuncunun yer aldığı görsel, stat duvarından kaldırıldı
20:11 Kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Cemevlerinin elektrik ve su giderleri artık devlet tarafından karşılanacak
19:54 Süper Lig'in 14 haftalık periyodunda dört büyükler arasındaki en iyi kaleci Muslera oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2022 21:46:58. #1.13#
SON DAKİKA: Cengiz Ünder'den İskoçya filelerine Messi golü! Kuntz, şaşkınlıkla havalara sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement