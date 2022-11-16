Cengiz Ünder'in İskoçya maçındaki akılalmaz golü futbolseverleri mest etti. 48. dakikada santra noktasının ilerisinde topla buluşan yıldız futbolcu, topu sürerek ceza sahası içine girdi. Rakibini karşısına alan Cengiz, bacak arasından geçirdiği plase vuruşla topu filelerle buluşturdu. Kaleci Gordon ise yerinden kıpırdayamadı.
Cengiz'in 49. dakikadaki şık golünde ekrana gelen Kuntz'un tepkileri de dikkat çekti. Yıldız futbolcunun golüyle mest olan Kuntz, yaşadığı şaşkınlıkla havalara sıçradı.
Son Dakika › Spor › Cengiz Ünder'den İskoçya filelerine Messi golü! Kuntz, şaşkınlıkla havalara sıçradı - Son Dakika