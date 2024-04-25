Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarının stadyumları belli oldu - Son Dakika
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Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarının stadyumları belli oldu

Milli Takım\'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarının stadyumları belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların stadyumlarının açıklandığını duyurdu. Milliler, Galler ile Cardiff City Stadyumu'nda, İzlanda ile de Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde millilere ev sahipliği yapacak.

25.04.2024 14:44
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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların stadyumları belli oldu. Milliler, Galler ile Cardiff City Stadyumu'nda, İzlanda ile de Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların stadyumları açıklandı. Ay-yıldızlılar, B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te deplasmanda Galler ile Cardiff City Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Millileri grubun ikinci karşılaşmasında ise İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda mücadele edecek.

Gürsel Aksel Stadyumu daha önce A Millilerin 14 Haziran 2022 tarihinde UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı karşılaşmaya ev sahipliği yapmış ve ay-yıldızlılar bu maçı 2-0 kazanmıştı. 2020 senesinde hizmete açılan stadyum, bu kez de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde millileri ağırlayacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda'nın yanı sıra Karadağ ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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