Milli Takım Kanada'yı Farkla Yendi

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 95-56 yendi.
Sao Paulo kentinde oynanan maçta ilk çeyreği 28-8 üstün geçen milli takım, soyunma odasına da 54-25 önde gitti.
Üçüncü periyodu 76-45 üstün geçen milliler, karşılaşmayı da 39 sayı farkla 95-56 kazandı.
İlk maçında da İsrail'i 84 sayı farkla 111-27 yenen ay-yıldızlı takım, organizasyonda 2'de 2 yaptı.
Milli takım, şampiyondaki üçüncü maçında yarın TSİ 16.00'da Avustralya ile karşılaşacak.
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