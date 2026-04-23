Milli sporcular, yarın İspanya'da başlayacak Karate 1 Seri A müsabakalarında madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Coruna kentinde, 24-26 Nisan tarihlerinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 30'u kadın, 37'si erkek 67 sporcu temsil edecek.
Müsabakalara 85 ülkeden bin 282 sporcunun katılması bekleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ercüment Taşdemir, milli takım sporcularına güvendiklerini ve Gürcistan'dan çok sayıda madalyayla döneceklerine inandığını ifade etti.
Son Dakika › Spor › Milli Takım Karate'de Madalya Peşinde - Son Dakika
