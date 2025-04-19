Milli Takım Kazakistan\'da Başarı Gösterdi

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da Tayımbet Kömekbaev anısına düzenlenen Uluslararası Turnuva'da 2 altın, 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Kızılorda kentinde, Sovyetler Birliği kahramanı Tayımbet Kömekbaev anısına yapılan Uluslararası Turnuva'da Grekoromen Milli Takımı, 2 altın, 3 bronz olmak üzere 5 madalya kazanırken, milli güreşçiler takım sıralamasında ise 3'üncü oldu.

Organizasyonda 77 kiloda Yunus Emre Başar ile 130 kiloda Fatih Bozkurt altın, 55 kiloda Şervan Çınar, 63 kiloda Enes Başar, 67 kiloda Mustafa Safa Yıldırım ise bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Turnuvayı milli güreşçilerden 67 kiloda Azat Sarıyar, 72 kiloda ise Selçuk Can 5'inci sırada bitirdi.