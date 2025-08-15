Milli Takım, Letonya\'ya Yenildi

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, klasman maçında karşılaştığı Letonya'ya 88-80 yenildi.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 49-40 geride tamamladı.

16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nda Ömer Kutluay 25 sayı - 4 ribaund - 7 asist - 4 top çalma - 1 blok ve Demir Öztürk 18 sayı - 5 ribaund - 2 top çalma ile oynadı. Letonya'da ise Markuss Kesteris 16 sayı kaydetti.

Milliler, 16 Ağustos Cumartesi günü 7'ncilik maçında İspanya ile karşılaşacak.