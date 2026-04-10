Milli Takım Letonya'ya Yenildi

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1'de Letonya'ya 2-0 yenildi.

B Grubu'nu 2'nci sırada tamamlayarak Grup 1'de kalmayı garantileyen milli takım, C Grubu 2'ncisi Letonya ile sıralama maçında karşılaştı.

Genç tenisçiler Ada Kumru ve İrem Kurt, ilk A Milli Takım tekler maçına Letonya serisinde çıktı.

Serinin ilk maçında Ada Kumru, Beatrise Zeltina'ya 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

İrem Kurt da Adelina Lacinova'ya 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenildi. Bu sonuçla Letonya, seriyi 2-0 kazandı.