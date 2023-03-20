Stefan Kuntz'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı: Çok çaba sarf ettik

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri öncesi açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili itirafta bulundu.

"FERDİ İÇİN ÇOK ÇABA SARF ETTİK"

Yıldız futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan Kuntz, "Türk Milli Takımı'nı seçmeleri için Salih Özcan ve Mehmet Can'ın yanında Ferdi için de büyük çaba sarf ettik. Kariyerleri adına daha iyi olacağına ikna ettik. Yönetimle ileriye dönük neleri daha iyi yapabiliriz diye konuştuğumuzda bunu da görüştük. Hamit Bey de eski zamanlarından çok iyi bilir. Onların zamanında Avrupa büroları vardı. Gözlemciler vardı. Biz de bu konuda istişare ediyorduk. Mehmet Can, bugüne kadar hiç Milli Takım düzeyinde oynamadı. Bu yüzden alışması süre alacaktır. Onu dahil etmemizin sebeplerinden biri de bu aile ortamına adapte olmasını sağlamak." dedi.

BÜYÜK HEYECAN HAFTA SONU BAŞLIYOR

Ay-Yıldızlılar ilk maçını 25 Mart günü deplasmanda Ermenistan ile yapacak. A Milli Takım'ın ikinci maçı ise, 28 Mart günü sahasında Hırvatistan ile oynayacak. A Milli Takım'ın D Grubu'ndaki diğer rakipleri ise Letonya ve Galler.