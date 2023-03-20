Stefan Kuntz'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı: Çok çaba sarf ettik - Son Dakika
Üye Girişi

Stefan Kuntz'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı: Çok çaba sarf ettik

20.03.2023 15:41

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmaları öncesinde basın toplantısında Ferdi Kadıoğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Yıldız futbolcuların takıma dahil olma sürecini anlatan Kuntz, " Ferdi için de büyük çaba sarf ettik. Kariyerleri adına daha iyi olacağına ikna ettik." dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri öncesi açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili itirafta bulundu.

"FERDİ İÇİN ÇOK ÇABA SARF ETTİK"

Yıldız futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan Kuntz, "Türk Milli Takımı'nı seçmeleri için Salih Özcan ve Mehmet Can'ın yanında Ferdi için de büyük çaba sarf ettik. Kariyerleri adına daha iyi olacağına ikna ettik. Yönetimle ileriye dönük neleri daha iyi yapabiliriz diye konuştuğumuzda bunu da görüştük. Hamit Bey de eski zamanlarından çok iyi bilir. Onların zamanında Avrupa büroları vardı. Gözlemciler vardı. Biz de bu konuda istişare ediyorduk. Mehmet Can, bugüne kadar hiç Milli Takım düzeyinde oynamadı. Bu yüzden alışması süre alacaktır. Onu dahil etmemizin sebeplerinden biri de bu aile ortamına adapte olmasını sağlamak." dedi.

Stefan Kuntz'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı: Çok çaba sarf ettik

BÜYÜK HEYECAN HAFTA SONU BAŞLIYOR

Ay-Yıldızlılar ilk maçını 25 Mart günü deplasmanda Ermenistan ile yapacak. A Milli Takım'ın ikinci maçı ise, 28 Mart günü sahasında Hırvatistan ile oynayacak. A Milli Takım'ın D Grubu'ndaki diğer rakipleri ise Letonya ve Galler.

YORUMLAR
500
SPOR Stefan Kuntz: Bir Alman olarak Türkiye'yi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil etmeyi çok istiyorum SPOR Stefan Kuntz: Bir Alman olarak Türkiye'yi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil etmeyi çok istiyorum Stefan Kuntz: 'Umut Nayir'i gördüğümde ona söylediğim şey; 'Ben 29 yaşında Almanya Milli Takımı'na seçildim ve Avrupa şampiyonu olabildim. Hiçbir... Stefan Kuntz: 'Umut Nayir'i gördüğümde ona söylediğim şey; 'Ben 29 yaşında Almanya Milli Takımı'na seçildim ve Avrupa şampiyonu olabildim. Hiçbir...

Ferdi Kadıoğlu, Stefan Kuntz, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stefan Kuntz'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı: Çok çaba sarf ettik - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Futbol tarihine "Amine Adli vakası" olarak geçecek olay! Leverkusenli futbolcu hakemi bir türlü inandıramadı
15:22 Sinan Ateş'in eşi milletvekili adayı mı olacak? Tartışmalara karşı son sözü söyledi!
15:16 Sinan Ateş'in eşi milletvekili adayı mı oluyor? Sitem dolu bir paylaşımla tartışmalara noktayı koydu
15:15 Aylar sonra fark edilen detay! Dilan Çiçek Deniz'in Afra Saraçoğlu'nun yanından geçerken Mert Yazıcıoğlu'na attığı bakış gündem oldu
15:09 Aylar sonra ortaya çıktı! Dilan Çiçek Deniz'in Afra Saraçoğlu'nun yanında Mert Yazıcıoğlu'na bakış attığı görüntü gündem oldu
14:58 Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 96'ya çıktı
14:52 Son Dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96'ya yükseldi
14:44 Adaylık için başvuruya lüks araçlarla dolu konvoyla gitti! O görüntüler sosyal medyayı salladı
14:39 Şampiyonluk yarışı kızışıyor! Güncellenen oranlarla yarış yeni başladı
14:38 Adaylık başvurusu yapmaya lüks araç konvoyu ile gitti! Görüntüler sosyal medyada büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2023 15:59:18. #1.11#
SON DAKİKA: Stefan Kuntz'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı: Çok çaba sarf ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement