Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz hakkında bomba iddia: Hırvatistan maçının ardından istifa edecek - Son Dakika
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Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz hakkında bomba iddia: Hırvatistan maçının ardından istifa edecek

27.03.2023 11:46

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'a karşı oynanacak grup maçı sonrası sonuçtan bağımsız olarak görevi bırakacağı ileri sürüldü.

EURO 20224 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı 2-1 yenen A Milli Takım, 2. maçında Hırvatistan'a rakip olacak. Ay-yıldızlı ekip için zorlu maç öncesi çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"HIRVATİSTAN MAÇINI KAZANSA BİLE GÖREVE DEVAM EDEMEYEBİLİR"

TGRT Haber'de yayınlanan "Stüdyoda Futbol" programının yorumcusu Yakup Çınar yaptığı açıklamada, "Benim güvendiğim kaynaklardan biri, Kuntz, Hırvatistan maçını kazansa bile göreve devam edemeyebilir diyor. Son kampı olabilir diye bilgi geldi." ifadelerini kullandı.

"O TREN KAÇTI"

Programın modaretörü Sabri Ugan ise söz konusu iddiaya karşı çıkarak, "O tren kaçtı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri başlamadan önce bu iş yapılacaktı. Kimse de eleştirmezdi o zaman." dedi.

YORUMLAR (3)
  • serdar SARIKAYA: Super ligdeki ve 2. Ligdeki her turk hocanın tecrübesi ve başarısı bu adamdan fazla, onu boşver bizim karadenizden 30-50 yas arası herhangi birini sokaktan tut getir, ermenistan maçına 3 stopere çıkmazdı, böyle kötü bir kadroyla cikmazdi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: arda güler, yazılı basında göklere çıkarılıyor oysa durum farklı, genç kardeşimiz fizik olarak yetersiz, devamlılığı yok, hadi fenerbahçe hocası oynatmıyor milli takıma neden çağrılıyor, çağrılıyorsa neden oynatılmıyor ? ya görsel ve yazılı basın bu işi bilmiyor ya da teknik adamlar... Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: milli takımın başına hangi teknik adamı getirirsen getir, aman aman bir farklılık yaratamaz zira seçilen oyuncuların oyun anlayışları yavaş ve diagonal oynamak, dikey oynayamıyoruz, oyuncularımızın yapıları da bu şekilde, avrupa'da oynayan oyuncularımızdan sivrilen var mı? gelişen var mı? yok... Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz hakkında bomba iddia: Hırvatistan maçının ardından istifa edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz hakkında bomba iddia: Hırvatistan maçının ardından istifa edecek - Son Dakika
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