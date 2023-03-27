Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz hakkında bomba iddia: Hırvatistan maçının ardından istifa edecek

EURO 20224 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı 2-1 yenen A Milli Takım, 2. maçında Hırvatistan'a rakip olacak. Ay-yıldızlı ekip için zorlu maç öncesi çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"HIRVATİSTAN MAÇINI KAZANSA BİLE GÖREVE DEVAM EDEMEYEBİLİR"

TGRT Haber'de yayınlanan "Stüdyoda Futbol" programının yorumcusu Yakup Çınar yaptığı açıklamada, "Benim güvendiğim kaynaklardan biri, Kuntz, Hırvatistan maçını kazansa bile göreve devam edemeyebilir diyor. Son kampı olabilir diye bilgi geldi." ifadelerini kullandı.

"O TREN KAÇTI"

Programın modaretörü Sabri Ugan ise söz konusu iddiaya karşı çıkarak, "O tren kaçtı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri başlamadan önce bu iş yapılacaktı. Kimse de eleştirmezdi o zaman." dedi.