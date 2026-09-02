Manisa’nın ’Altın Kız’ı ve milli yıldızlar dünya şampiyonasına hazır - Son Dakika
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Manisa’nın ’Altın Kız’ı ve milli yıldızlar dünya şampiyonasına hazır

Manisa’nın ’Altın Kız’ı ve milli yıldızlar dünya şampiyonasına hazır
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İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenecek Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 16 kişilik Milli Takım kadrosunda 12 Manisalı sporcu yer alıyor. Sporcular, altın madalya kazanıp İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenecek Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek 16 kişilik Milli Takım kadrosunun 12 sporcusunun Manisa'dan seçilmesi dikkat çekti. Manisalı sporcular, organizasyonda altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı okutmak için mücadele edecek.

Aerobik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası ve Dünya Yaş Grupları Yarışması, 3-6 Eylül ve 10-13 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Pamplona kentinde gerçekleştirilecek. Türkiye, 15-17 yaş grubunda 8 sporcu ve 7 performans, 18 yaş üstü kategoride ise 8 sporcu ve 6 performansla organizasyonda yer alacak.

Toplam 16 kişilik Milli Takım kadrosunda Manisa'dan 12 sporcunun bulunması öne çıkarken, 15-17 yaş grubundaki 8 milli sporcunun 2'si Manisa Büyükşehir Belediyespor, 32ü Manisa Spil Spor Kulübü ve 3'ü İzmir Şavkar Spor Kulübü sporcularından oluşuyor. 18 yaş üstü kategoride ise 8 milli sporcunun 5'i Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2'si Manisa Spil Spor Kulübü ve 1'i Ankara'dan milli sporcu olarak kadroda yer alıyor.

"Hedefimiz altın madalya ve İstiklal Marşı"

Aerobik cimnastikte dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, hedeflerinin dünya şampiyonluğuna ulaşarak İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu söyledi. Yaklaşık 22 yıldır sporun içerisinde olduğunu belirten Onbaşı, "Önümüzde dünya şampiyonası var. Geçtiğimiz sene Avrupa Şampiyonası'nda kazandığımız gümüş ve bronz madalyaların ardından bu sene dünya şampiyonluğunu ve altın madalyayı kazanmak için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Haftanın her günü 5-6 saat antrenman yapıyoruz. Çok çalışıyoruz. İspanya'da İstiklal Marşı'nı okutmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

2013 yılından bu yana Milli Takım forması giydiğini ifade eden Onbaşı, milli formanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Manisa Spil Spor'dan 5 milli sporcu

Manisa Spil Spor Kulübü Başkanı Özgür Erdemir, kulüplerinden 5 sporcunun Milli Takım kadrosunda yer aldığını belirterek, her kategoride altın madalya hedeflediklerini söyledi. Erdemir, 15-17 yaş grubunda Özge Erdemir, Arın Pekönür ve Ekin Çınar'ın toplam 4 performansla, 18 yaş üstünde ise Ayşe Begüm Onbaşı ve Can Derviş'in toplam 2 performansla madalya mücadelesi vereceğini ifade etti.

Sporcuların yaklaşık 3 aydır yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini belirten Erdemir, Manisa Spil Spor Kulübü olarak şampiyona boyunca sporcuların yanında olacaklarını kaydetti.

Can Derviş'in hedefi de zirve

Ayşe Begüm Onbaşı'nın partneri olan milli sporcu Can Derviş ise 2026 yılına başarılı bir başlangıç yaptıklarını belirterek, Türkiye şampiyonluğunun ardından Tokyo'da düzenlenen Suzuki World Cup'ta bronz madalya kazandıklarını söyledi. Derviş, "Sıradaki hedefimiz İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenecek dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak" diye konuştu.

Genç milli sporculardan altın madalya sözü

15-17 yaş kategorisinde ilk kez yarışacağını belirten Özge Erdemir, milli forma altında mücadele etmenin büyük gurur olduğunu ifade etti.

Manisa Spil Spor Kulübü sporcularından Ekin Çınar da dünya şampiyonasında tek kadınlar ve trio kategorilerinde yarışacağını belirterek, trio kategorisinde altın, tek kadınlarda ise ilk üç hedefiyle mücadele edeceğini söyledi.

Arın Pekönür ise geçen yıl aynı kategoride ikinci olduklarını hatırlatarak, "Bu sene de dünya şampiyonasında hedefimiz ülkemize altın madalya ile dönmek ve orada İstiklal Marşı'nı okutmak" dedi.

Manisalı 12 milli sporcu, İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil ederek madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa’nın ’Altın Kız’ı ve milli yıldızlar dünya şampiyonasına hazır - Son Dakika

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