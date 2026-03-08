Milli Takımda Yeni Antrenörler - Son Dakika
Milli Takımda Yeni Antrenörler

08.03.2026 22:52
Türkiye Kaykay Federasyonu, sürat pateni için iki antrenörü milli takıma görevlendirdi.

Türkiye Kaykay Federasyonu, sürat pateni branşında teknik yapılanmayı güçlendirmek amacıyla iki antrenörü milli takımda görevlendirdiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız ile Abolfazl Majidi ve Mohsen Bohloli Zanjani arasında imzalanan sözleşmeyle iki deneyimli isim Sürat Pateni Milli Takımı antrenörü oldu.

Uluslararası tecrübeleriyle öne çıkan Abolfazl Majidi ve Mohsen Bohloli Zanjani'nin milli takımın gelişim sürecine katkı sağlaması bekleniyor. Yeni dönemde sporcuların hazırlık süreçlerinin daha güçlü bir teknik yapı ile yürütülmesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda daha başarılı sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

