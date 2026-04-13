Milli Tekvandocular Gümüş ve Bronz Madalya Kazandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Tekvandocular Gümüş ve Bronz Madalya Kazandı

13.04.2026 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türk sporcular 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

Milli tekvandocular, Özbekistan'daki Dünya Gençler Şampiyonası'nda 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Taşkent'teki organizasyonda Cansu Şeyhoğlu, kadınlar 59 kilo finalinde Çinli rakibi Kunyue Ren'e yenildi ve gümüş madalya elde etti.

Erkekler 55 kilo yarı final mücadelesinde Abdurrahman Yılmaz Kılıç, bugün Polonyalı Antoni Sokolowski'ye mağlup olarak bronz madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu, "İlk gün kazandığımız gümüş madalyanın yanına bugün bir de bronz madalya ekliyoruz. Dünyanın en iyi genç sporcuları burada mücadele ediyor. Biz de ülkemize madalya getirmeye devam ediyoruz. Kalan günlerde de bu istikrarımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 17 Nisan Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA

Gümüş, Dünya, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 21:07:36. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.