Milli tekvandocunun hayatı müsabaka öncesi tanınan "son şans" ile değişti - Son Dakika
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Milli tekvandocunun hayatı müsabaka öncesi tanınan "son şans" ile değişti

11.03.2022 11:35
Milli tekvandocunun hayatı müsabaka öncesi tanınan "son şans" ile değişti

Milli tekvandocu Fatma Keleş, gözünü yeni şampiyonluklara dikti.

Milli tekvandocu Fatma Keleş, gözünü yeni şampiyonluklara dikti.

Beyşehir ilçesinde, 7 yaşında tekvandoya başladığında çıktığı ilk müsabakalarda mağlubiyetler yaşayan 23 yaşındaki Fatma Keleş, düzenli ve disiplinli çalışmayı hiç bırakmadı.

Keleş, 2019'da Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda ikincilik, bu yıl martta yapılan 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Pes etmeden hedeflerine odaklanıyor

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya imam olan babasının desteğiyle başladığını söyledi.

Bu sürecin hiç kolay olmadığını aktaran Keleş, "İmamın kızı spor mu yaparmış?" gibi olumsuz söylemlerle karşılaştığını ama babasının desteğiyle hepsinin üzerinden geldiğini dile getirdi.

Keleş, ilk başlarda istediği sonucu bir türlü alamadığını hep kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Müsabaka öncesi hocamın yanına gidip, beni de götürmesini istedim. Hocam, 'Önceki maçlarda yenilmiştin ama sana son bir şans daha vereceğiz' dedi. O maçta birinci olduktan sonra devamı geldi. Tekvandoda bu şekilde ilerleneceği hiç aklıma gelmezdi. Türkiye şampiyonluklarım, uluslararası maçlarda da derecelerim var. Son şampiyonada parmağım sakat olmasına rağmen altın madalya kazandım. Bu yıl İngiltere'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah ülkemizi temsil edeceğim. Hedefim burada da Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu kazandırmak."

Daha da başarılı olmak için çalışmalarına devam ettiğine değinen Keleş, olimpiyat şampiyonluğu için elinden gelenin en iyisini yapacağını aktardı.

Antrenör Nafiz Çakır ise Fatma Keleş'in herkesin gururu olduğunu bildirdi.

Genç sporcunun herkese örnek olduğunu vurgulayan Çakır, "Fatma gerçekten çok disiplinli ve çok çalışkan bir sporcumuz. Hiçbir zaman antrenmanları aksatmayan, verilen görevi devamlı yerinde uygulayan bir sporcumuz." şeklinde görüş belirtti.

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Altın Madalya, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli tekvandocunun hayatı müsabaka öncesi tanınan 'son şans' ile değişti - Son Dakika


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