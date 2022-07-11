Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Letonya 'da düzenlenen W60 Liepaja Open Turnuvasının elemelerinde aldığı galibiyetle final turunda mücadele etme hakkı elde etti.

Kaynak: AA

Çağla Büyükakçay, Letonya, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 8 ay sonra korta döndü - Son Dakika

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