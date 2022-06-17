İspanya Büyükelçisi Hergueta Garnica: Türkiye, Bizim İçin Her Geçen Gün Daha Önemli Bir Ortak Haline Gelmiştir

Kaynak: AA

Türkiye, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da yarışacak - Son Dakika

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