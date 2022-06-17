Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi

Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da yarışacak

17.06.2022 16:13
Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da yarışacak

Milli triatlet Gültigin Er, bu hafta sonu İspanya'da düzenlenecek yarışta Alicante Üniversitesi adına yarışacak.

Milli triatlet Gültigin Er, bu hafta sonu İspanya'da düzenlenecek yarışta Alicante Üniversitesi adına yarışacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, A Coruna şehrinde yapılacak yarışlardan Gültigin'in yarın sprint mesafe, 19 Haziran Pazar günü ise takım bayrak yarışında ter dökeceği aktarıldı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak için İspanya'da hazırlıklarını sürdüren Gültigin'i milli takım antrenörleri Roberto Cejuela ve Zekeriya Yücetürk'ün çalıştırdığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Kılıçkaya: 'Pandemi döneminde üretim ve lojistik kapasitesi ile öne çıkmıştır' Kılıçkaya: 'Pandemi döneminde üretim ve lojistik kapasitesi ile öne çıkmıştır' İspanya Büyükelçisi Hergueta Garnica: Türkiye, Bizim İçin Her Geçen Gün Daha Önemli Bir Ortak Haline Gelmiştir İspanya Büyükelçisi Hergueta Garnica: Türkiye, Bizim İçin Her Geçen Gün Daha Önemli Bir Ortak Haline Gelmiştir
Kaynak: AA

Türkiye, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da yarışacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 17:58:21. #1.13#
SON DAKİKA: Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement