Milli triatlet Gültigin Er, sezonun ilk yarışına İspanya'da çıkacak - Son Dakika
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Milli triatlet Gültigin Er, sezonun ilk yarışına İspanya'da çıkacak

30.03.2022 09:37
Milli triatlet Gültigin Er, sezonun ilk yarışına İspanya'da çıkacak

Milli triatlet Gültigin Er, sezonun ilk yarışına 2022 Avrupa Triatlon Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda 3 Nisan Pazar günü çıkacak.

Milli triatlet Gültigin Er, sezonun ilk yarışına 2022 Avrupa Triatlon Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda 3 Nisan Pazar günü çıkacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli sporcunun, hafta sonu İspanya'da yarışacağı aktarıldı.

İspanya'nın Melilla şehrinde düzenlenecek organizasyonda milli sporcuya antrenörleri Roberto Cejuela Anta ve Zekeriya Yücetürk'ün eşlik edeceği kaydedildi.

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Triatlon, Akdeniz, İspanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli triatlet Gültigin Er, sezonun ilk yarışına İspanya'da çıkacak - Son Dakika


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