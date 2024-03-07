Milli triatlet Sinem Xisca Tous, Dünya Triatlon Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli triatlet Sinem Xisca Tous, yarın Dünya Triatlon Şampiyonası Abu Dabi yarışında mücadele edecek.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki organizasyonun TSİ 17.00'de başlayacağı belirtildi.
Sprint mesafede parkura çıkacak milli sporcunun, en iyi puanını almaya çalışacağı kaydedildi.
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Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Flöre Federasyon Kupası'nda 9 Mart Cumartesi günü 77 sporcu Ankara'da yarışacak. Kılıç Açık Turnuvası ise 10 Mart Pazar günü 16 ilin 106 sporcusunun katılımıyla gerçekleşecek. Her iki organizasyon da Yenimahalle Spor Kompleksi'nde yapılacak.
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için çalışmalara başladıklarını ve kısa süre içinde yeni teknik direktörü açıklayacaklarını söyledi. Yılmaz, takıma katkı sağlayacak ve hızlı bir şekilde adapte olacak bir hocayı takımın başına getirmek istediklerini belirtti. Ayrıca, Gaziantep FK'nın bu sezon alt sıralardan kurtulup yeni sezonun planlamasını yapmak istediğini ve Sumudica'ya da emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.
Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen halk oyunları şöleni, 10 Mart 2024 Pazar günü saat 13.00'te başlayacak. Yarışmaya 6 farklı kategoride 15 ekip katılacak ve şampiyonlar jüri tarafından belirlenecek. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, tüm vatandaşları şölene davet etti.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Gül Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği proje kapsamında, Bünyan Kapalı Kadın Ceza infaz Kurumu'nda kalan mahkum çocuklarına yönelik kayak eğitimi Erciyes Kayak Merkezi'nde tamamlandı. Eğitim sonunda düzenlenen programa Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve diğer yetkililer katıldı. Programda çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı ve kar motorlarıyla gezdirildi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaparak hazırlıklarını tamamladı. Kamerunlu orta saha oyuncusu Clinton N'jie, Afrika Uluslar Kupası deneyimini değerlendirirken, yeni transferlerden Azizbek Turgunboev ise Sivasspor'a olan sevgisini dile getirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturması amacıyla düzenlediği TFF Fair Play Ödülleri'nin Şubat 2024 Dönemi sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi. En Centilmen Futbolcu ödülüne Olimpiu Morutan (MKE Ankaragücü), En Centilmen Teknik Direktör ödülüne Abdullah Avcı (Trabzonspor) layık görüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Fair Play Ödülleri'nin Şubat 2024 dönemi sahipleri açıklandı. En Centilmen Futbolcu ödülüne MKE Ankaragücü futbolcusu Olimpiu Morutan layık görülürken, En Centilmen Teknik Direktör ödülü Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya verildi. Ayrıca, Galatasaray futbolcusu Barış Alper Yılmaz da takdire değer davranışıyla övgü aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçında Halil Umut Meler'i orta hakem olarak görevlendirdi. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak, maçın 4. hakemi ise Alper Akarsu oldu. Bu sezon Kayserispor'un üçüncü maçında düdük çalacak olan Meler, maç 10 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ligde üst sıralarda bulunan Yen Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek puanını 33'e yükseltti. Afyonspor, Karacabey Belediyespor maçıyla devam edecek.
Yunusemre Belediyesi Yuntdağ Futbol Turnuvası'nda Türkmen Mahallesi ile Yağcılar Mahallesi finale yükseldi. Büyük final, 9 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Muradiye Tuncay Erkan Stadı'nda oynanacak.
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