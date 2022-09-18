Milli triatloncular, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda A ve B finallerinde yarıştı - Son Dakika
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Milli triatloncular, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda A ve B finallerinde yarıştı

18.09.2022 21:39
Milli triatloncular, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda A ve B finallerinde yarıştı

Milli triatloncular, Avrupa Yıldızlar Triatlon Şampiyonası'nda A ve B finallerinde mücadele etti.

Milli triatloncular, Avrupa Yıldızlar Triatlon Şampiyonası'nda A ve B finallerinde mücadele etti.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Triatlon Birliği tarafından Fransa'nın La Baule şehrinde yapılan organizasyonda, ilk defa 4 Türk sporcu finallerde yarışma başarısı gösterdi.

Şampiyonada A final yarışını milli sporculardan Mürya Karayel, 26.59'luk süresiyle 28. sırada tamamladı.

B finalinde yarışan ay-yıldızlı sporculardan Türker Kıyak 22.59'luk süresiyle ikinci olurken, 23.30'luk süresiyle Arda Aracı ise 17. ve 26.23'lük süresiyle Defne Şıktaşlı ise 15. olmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTF Milli Takımlar Performans Direktörü Onur Aydemir, yeni geliştirilen milli takım seçme prosedürünün sonuçlarının alındığına işaret ederek, "Altyapımız sağlam adımlarla ilerliyor. Kısa bir süre içinde alınan bu başarılı sonuçlar, Türkiye triatlon camiasının desteği, antrenörlerimizin ve sporcularımızın özverili çalışmaları ile elde edilmiştir. Aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli triatloncular, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda A ve B finallerinde yarıştı - Son Dakika

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