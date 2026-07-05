Milli Voleybol Takımı Letonya'yı Yendi

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki dördüncü maçında ev sahibi Letonya'yı 3-0 yendi.
Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 25-19, 25-9, 25-10'luk setlerle kazanan ay-yıldızlılar, 4'te 4 yaptı.
Milli takım, turnuvadaki 5. maçında yarın TSİ 12.30'da İspanya ile karşılaşacak.
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