Milli voleybolcu Gizem Örge, Avrupa şampiyonluğu sonrası Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu: Buradayım baba!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Gizem Örge, finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olduğumuz karşılaşmanın ardından konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Fenerbahçe'ye ve ailesine teşekkür eden Örge, "Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Kızım sen de bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım baba!" ifadelerini kullandı.

"BENİM YENİDEN DOĞUŞUM FENERBAHÇE'DE BAŞLADI"

Gizem Örge yaptığı açıklamada, "O kadar çok duygu var ki... Hangisinden başlayayım! Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler. Bana 'Savunma Bakanı' dendi, bu Fenerbahçe'de dendi. Benim yeniden doğuşum Fenerbahçe'de başladı. Aileme teşekkür ediyorum.

"EMİNİM Kİ TÜM TÜRKİYE BİZİM GİBİ AĞLIYORDUR"

Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Kızım sen de bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım baba! Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur." dedi.