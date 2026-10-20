Milli yelkenciler İtalya\'da Avrupa Optimist Takım Şampiyonası\'nda gümüş madalya aldı

Milli yelkenciler İtalya'da Avrupa Optimist Takım Şampiyonası'nda gümüş madalya aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre milli yelkenciler, İtalya'nın Garda komününde düzenlenen Avrupa Optimist Takım Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. 16 ülkeden 64 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada ay-yıldızlı takım, gümüş madalyayı elde etti.
Milli yelkenciler, İtalya'da düzenlenen Avrupa Optimist Takım Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Garda komünündeki organizasyonda 16 ülkeden 64 sporcu mücadele etti.
Ahmet Arel Barut, Ada Vera Tüfekçiler, Cengiz Eren Güvenç ve Elif Terece'den oluşan ay-yıldızlı takım, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.
Kaynak: AA
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