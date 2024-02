Spor

Milli yelkenciler, İtalya'da düzenlenen 9. Crotone Uluslararası Carnival Yarışları'nda mücadele etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyona 7 ülkeden 314 sporcu katıldı.

Organizasyonda Fikret Tacar (Fenerbahçe Doğuş Yelken) genelde birinci, Derin Değişen (Era Bodrum Yelken Spor Kulübü), kızlar klasmanında beşinci ve genelde 16'ncı oldu.

Tan Güneç (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) 9'uncu, Tayfun Türk (B.B.Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi) 13'üncü, Mehmet Erkut Budak (İstanbul Yelken Kulübü) 17'nci, Can Çaçur (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 18'inci, Kaya Osman Üner (İstanbul Yelken Kulübü) 26'ncı, Toprak Çağlayan (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 28'inci, Yasemin Yıkıcı (Fenerbahçe Doğuş Yelken) genel 30'uncu, kızlar 7'nci, Cengiz Eren Güvenç (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) 35'inci, Can Üçsel (İstanbul Yelken Kulübü) 39'uncu, Alp Çınar (Ali Rıza Mete Urla Yelken Kulübü) 40'ıncı, Ariela Rudkovskaya (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) 48'inci, Zeynep Özer (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) genel 54'üncü, kızlar 11'inci, Eren Kaan Erendemir (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 57'nci, Elif Terece (İstanbul Ferdi) genel 61'inci, kızlar 13'üncü, Yağmur Öztekin (İstanbul Yelken Kulübü) genel 78'inci, kızlar 21'inci, Can Erden (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) gümüş grubu 2'nci sırada tamamladı.