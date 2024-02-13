Milli yelkenciler, İtalya'da düzenlenen 9. Crotone Uluslararası Carnival Yarışları'nda mücadele etti.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyona 7 ülkeden 314 sporcu katıldı.
Organizasyonda Fikret Tacar (Fenerbahçe Doğuş Yelken) genelde birinci, Derin Değişen (Era Bodrum Yelken Spor Kulübü), kızlar klasmanında beşinci ve genelde 16'ncı oldu.
Tan Güneç (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) 9'uncu, Tayfun Türk (B.B.Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi) 13'üncü, Mehmet Erkut Budak (İstanbul Yelken Kulübü) 17'nci, Can Çaçur (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 18'inci, Kaya Osman Üner (İstanbul Yelken Kulübü) 26'ncı, Toprak Çağlayan (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 28'inci, Yasemin Yıkıcı (Fenerbahçe Doğuş Yelken) genel 30'uncu, kızlar 7'nci, Cengiz Eren Güvenç (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) 35'inci, Can Üçsel (İstanbul Yelken Kulübü) 39'uncu, Alp Çınar (Ali Rıza Mete Urla Yelken Kulübü) 40'ıncı, Ariela Rudkovskaya (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) 48'inci, Zeynep Özer (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) genel 54'üncü, kızlar 11'inci, Eren Kaan Erendemir (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 57'nci, Elif Terece (İstanbul Ferdi) genel 61'inci, kızlar 13'üncü, Yağmur Öztekin (İstanbul Yelken Kulübü) genel 78'inci, kızlar 21'inci, Can Erden (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) gümüş grubu 2'nci sırada tamamladı.
İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın ailesiyle birlikte yer altı tünellerinde ilerlediğini iddia ettiği görüntüleri yayımladı. Videoda, Sinvar ve ailesi olduğu iddia edilen kişilerin Gazze'deki tünellerde ilerlediği görülüyor. İsrail ordusu, videonun Han Yunus'ta çekildiğini belirtti ve kaydın 10 Ekim'de yapıldığını öne sürdü.
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı madende yüzde 80 pay sahibi olan ABD'li SSR Mining şirketinin ABD Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 60 oranında düştü.
Romanya'nın Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olma şansını kaçırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
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