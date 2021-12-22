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Milli yıldız, Ocak'ta ait olduğu topraklara geri dönüyor - Son Dakika

Milli yıldız, Ocak'ta ait olduğu topraklara geri dönüyor

22.12.2021 17:46
Milli yıldız, Ocak'ta ait olduğu topraklara geri dönüyor

Lider Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken Yusuf Yazıcı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Lille'de forma giyen milli yıldızın, bordo-mavililere geri dönmek istediği belirtilirken önümüzdeki günlerde Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, transfer için kolları sıvadı. Bu sezon Lille'de forma şansı bulamayan milli futbolcunun bordo-mavililere geri dönmesi gündemde.

TRABZONSPOR'A DÖNMEK İSTİYOR

61 Saat'in haberine göre, Trabzonspor'dan rekor bir bedelle Lille'e transfer olan ve Edgar Ie'nin de bordo-mavili takıma katılmasına neden olan Yusuf Yazıcı, Fransa'dan ayrılmak istiyor. Lille'de forma şansı bulamayan Yusuf, Trabzon'a geldi. Gelir gelmez de köyüne giden ve dinlenmeye geçen Yusuf Yazıcı'nın tekrar Trabzonspor'a dönme isteğinin bulunduğu öğrenildi.

YUSUF'UN BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO

Trabzonspor Kulübü yöneticileri ve Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile ilerleyen süreçte görüşme yapması beklenen Yusuf'un İngiltere, İspanya ve Türkiye'den de başka takımlarla da temas halinde olduğu ifade ediliyor. Takımdan ayrılmasına izin verilen Yusuf için Lille kulübünün ise 20 milyon euro seviyelerinde bonservis talep ettiği kaydedildi. Yusuf'un sözleşmesinde de yer alan maddeye göre 24 yaşındaki orta sahanın. önceliği Trabzonspor olarak biliniyor.

Milli yıldız, Ocak'ta ait olduğu topraklara geri dönüyor

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Son Dakika Spor Milli yıldız, Ocak'ta ait olduğu topraklara geri dönüyor - Son Dakika Spor


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