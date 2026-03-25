Milli yıldızımızın lüks garajına bakın

A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, sahip olduğu lüks araçlarla dikkat çekti. Başarılı futbolcunun garajında yer alan Lamborghini ve Rolls-Royce marka araçlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
KAFA Sports YouTube kanalında konuşan Çalhanoğlu, araçlarına olan ilgisini, "Daha çok yazın kullanıyorum, kışın fazla kullanmak istemiyorum. İçim gidiyor" sözleriyle anlattı.
Yıldız oyuncu, "Arabaları çok seviyorum. Bütün arabaları kullandım" diyerek otomobillere olan tutkusunu dile getirdi. Paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, futbolseverler lüks garaja yoğun ilgi gösterdi.
