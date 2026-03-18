Milli yıldızın yerine istiyorlar! Orkun Kökçü\'ye dev talip

Ligde oynadığı son 7 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Beşiktaşlu futbolcu Orkun Kökçü'ye dev bir talip çıktı.
Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Serie A devi Inter, Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırıp 25 yaşındaki bir diğer milli yıldız Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda Inter, gelecek haftalarda Beşiktaş ile temasa geçerek transferi bitirmeyi hedefliyor.
Orkun Kökçü'ye Inter'in dışında Rusya Ligi takımlarından Zenit ve Premier Lig ekibi Liverpool'un da ilgisi bulunuyor.
30 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan milli oyuncu, bu sezon oynadığı 31 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
