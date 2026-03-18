Milli yıldızın yerine istiyorlar! Orkun Kökçü\'ye dev talip

Ligde oynadığı son 7 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Beşiktaşlu futbolcu Orkun Kökçü'ye dev bir talip çıktı.

INTER HAKAN'IN YERİNE ORKUN'U İSTİYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Serie A devi Inter, Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırıp 25 yaşındaki bir diğer milli yıldız Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda Inter, gelecek haftalarda Beşiktaş ile temasa geçerek transferi bitirmeyi hedefliyor.

ZENIT VE LIVERPOOL DA İSTİYOR

Orkun Kökçü'ye Inter'in dışında Rusya Ligi takımlarından Zenit ve Premier Lig ekibi Liverpool'un da ilgisi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

30 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan milli oyuncu, bu sezon oynadığı 31 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.