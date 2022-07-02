Milli yüzücü Emre Sakçı'dan gümüş madalya - Son Dakika
Üye Girişi

Milli yüzücü Emre Sakçı'dan gümüş madalya

02.07.2022 20:54
Milli yüzücü Emre Sakçı'dan gümüş madalya

Milli yüzücü Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 50 metre kurbalağama finalindeki 27.00 derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar cirit atmada mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, 59.30m'lik atışıyla gümüş madalya kazandı. Son dakika haberleri: 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar cirit atmada mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, 59.30m'lik atışıyla gümüş madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda halter erkekler 73 kiloda Türkiye'yi temsil eden Muhammed Furkan Özbek, 184 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda halter erkekler 73 kiloda Türkiye'yi temsil eden Muhammed Furkan Özbek, 184 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.
Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Emre Sakçı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli yüzücü Emre Sakçı'dan gümüş madalya - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 20:59:33. #1.11#
SON DAKİKA: Milli yüzücü Emre Sakçı'dan gümüş madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement