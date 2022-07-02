Milli yüzücü Emre Sakçı'dan gümüş madalya

Milli yüzücü Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.
Milli yüzücü Emre Sakçı, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 50 metre kurbalağama finalindeki 27.00 derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: DHA
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