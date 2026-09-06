Milli yüzücü İbrahim Burhan, Gençler Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu
Milli yüzücü İbrahim Burhan, Arjantin'in Santa Fe kentinde düzenlenen Gençler Dünya Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 5 kilometrede 56 dakika 38.50 saniyelik derecesiyle bronz madalya kazandı. İpek Su Ersan ve Cemil Cankat Er dünya 8'incisi, Su İnal ise dünya 12'ncisi olarak Türkiye'yi gururlandırdı.
Milli yüzücü İbrahim Burhan, Arjantin'de düzenlenen Gençler Dünya Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 5 kilometrede bronz madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Santa Fe kentinde gerçekleştirilen organizasyonda İbrahim Burhan, 5 kilometre yarışını 56 dakika 38.50 saniyelik derecesiyle tamamlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.
Milli sporculardan İpek Su Ersan, 5 kilometrede 1 saat 1 dakika 15.50 saniyelik derecesiyle, Cemil Cankat Er ise 7,5 kilometrede 1 saat 23 dakika 44.10 saniyeyle dünya 8'incisi oldu.
Su İnal da 7,5 kilometreyi 1 saat 33 dakika 1.30 saniyede tamamlayarak dünya 12'nciliğini elde etti.
Kaynak: AA
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