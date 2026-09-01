Milli Yüzücü Kırhan Yılmaz'ın 7 Yıllık Yüzme Serüveni: Senegal'deki Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Temsil Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Yüzücü Kırhan Yılmaz'ın 7 Yıllık Yüzme Serüveni: Senegal'deki Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Temsil Hedefi

Milli Yüzücü Kırhan Yılmaz\'ın 7 Yıllık Yüzme Serüveni: Senegal\'deki Gençlik Olimpiyatları\'nda Türkiye\'yi Temsil Hedefi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki milli yüzücü Kırhan Yılmaz, 7 yıl önce ikizi Kadirhan ile başladığı yüzme kariyerinde Türkiye rekorları kırdı. Kasımda Senegal'de düzenlenecek 2026 Dakar Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek isteyen Kırhan, en büyük hedefinin olimpiyatlarda mücadele etmek olduğunu söyledi. Kardeşi Kadirhan ve antrenörü Reha Mazlum da sporcunun disiplinli çalışmasının başarısındaki rolüne dikkati çekti.

Milli sporcu Kırhan Yılmaz, yüzmede elde ettiği başarıları uluslararası arenaya taşımayı hedefliyor.

17 yaşındaki Kırhan Yılmaz, 7 yıl önce tek yumurta ikizi Kadirhan ile Yeşilovaspor Kulübünde yüzme eğitimine başladı.

Yurt içi ve yurt dışında çeşitli yarışmalarda mücadele eden Kırhan, farklı yaş kategorilerinde 50 metre serbest, 50 metre kelebek ve 100 metre kelebek stillerinde Türkiye rekorları kırdı.

Başarılarıyla dikkati çeken milli sporcu, kasımda Senegal'de düzenlenecek 2026 Dakar Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Türkiye'deki derecelerimi uluslararası arenaya taşımak istiyorum"

Kırhan Yılmaz, AA muhabirine, yüzmeye kardeşiyle başlamasının kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Yüzmede elde ettiği başarıların kendisini yeni hedeflere yönelttiğini belirten Kırhan, 2026 Dakar Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti.

Kırhan, Türkiye'deki derecelerini uluslararası arenaya taşımak istediğini vurgulayarak, en büyük hedeflerinden birisinin olimpiyatlarda mücadele etmek olduğunu dile getirdi.

Kardeşi Kadirhan ile sürekli birlikte olduklarını anlatan Kırhan, onun desteğinin kendisi için önemli olduğunu kaydetti.

"Kardeşimin başarıları beni daha fazla çalışmaya teşvik ediyor"

Milli yüzücü Kadirhan Yılmaz da kardeşiyle yüzmenin kendisi için hem gurur hem de motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Kardeşinin başarılarının kendisini daha fazla çalışmaya teşvik ettiğini belirten Kadirhan, "Kardeşimle yüzmek hem onur hem gurur duyduğum bir şey. Sürekli yanımda böyle başarıya sahip birinin olması beni heyecanlandıran ve hafif de hırslandıran bir olay." diye konuştu.

Kadirhan, haftada 6 gün antrenman yaptıklarını ve çalışmaların çoğunda kardeşinin yanında olduğunu kaydetti.

Yeşilovaspor Kulübü yüzme antrenörü Reha Mazlum da sporcularla uzun süredir çalıştığını belirterek, Kırhan ve Kadirhan'ın gelişiminde disiplinli çalışmalarının önemli rol oynadığını vurguladı.

Kaynak: AA

Senegal, Gençlik, Türkiye, Trabzon, Dakar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Yüzücü Kırhan Yılmaz'ın 7 Yıllık Yüzme Serüveni: Senegal'deki Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Temsil Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı İşte 38 günde toplanan para Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı! İşte 38 günde toplanan para
Girne faciasının kahramanı Tam 100 kişiyi kurtardı Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti
Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu
İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı Suçlamanın detayı belli oldu İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı! Suçlamanın detayı belli oldu

13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay’da dünyaya seslendi İsrail’e özel vurgu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu
12:38
KAP geldi İşte Osimhen’in yedeği
KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği
12:37
Altının kaderi belli oluyor Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
12:25
Trump’ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı 3 mahalle hemen kamulaştırdı
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 13:17:03. #7.13#
SON DAKİKA: Milli Yüzücü Kırhan Yılmaz'ın 7 Yıllık Yüzme Serüveni: Senegal'deki Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Temsil Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement