2028 Olimpiyatları Hedefi: Türkiye Yüzme Başarıları - Son Dakika
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Spor

2028 Olimpiyatları Hedefi: Türkiye Yüzme Başarıları

18.07.2025 11:32
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Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, milli yüzücülerin tarihi başarılar kazanarak yoluna devam ettiklerini, 2028'de Los Angeles'a madalya hedefiyle gideceklerini belirtti.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, milli yüzücülerin tarihi başarılar kazanarak yoluna devam ettiklerini, 2028'de Los Angeles'a madalya hedefiyle gideceklerini belirtti.

Yalçın, milli yüzücülerin yıldızlar, gençler ve büyüklerde Avrupa'da ve dünyada elde ettiği başarıları, hedeflerini ve çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Türkiye'de büyük bir havuz kitlesi oluşturduklarını dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu havuzlardan elbette altyapımızı güçlendirerek çıkıyoruz. Elhamdülillah yüzmenin başarılarını dinliyoruz ve dinlemeye devam edeceğiz. Önümüzde Singapur'da (27 Temmuz-3 Ağustos) Dünya Büyükler Şampiyonası, akabinde Romanya'da (19-24 Ağustos) Dünya Gençler Şampiyonası var. Bunun öncesinde Avrupa Gençler Şampiyonası'nı bize yakışır bir şekilde ikincilikle bitirdik. Biliyorsunuz bunlar 9 yıl öncesinde böyle değildi. Avrupa'daki ortalamamız 52 ülke içerisinde 45-44'lerdeydi ama bugün artık Avrupa'nın ilk 5'indeyiz, yıldızlarda ilk sıradayız, gençlerde ilk 3'ün içerisindeyiz. Büyüklerde de ilk 12'nin içerisinde kendimize yer bulduk. Bu daha ilerleyecek ve güzel sonuçları hep beraber alacağız."

"Kuzey'i tebrik ediyorum."

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'na damga vurduklarını belirten Yalçın, "Özellikle peş peşe 3'üncü kez Avrupa gençler şampiyonu olan Kuzey Tunçelli'yi tekrar tebrik ediyorum. Hocasının ve bütün ekibin emeğine, yüreğine sağlık. Bununla beraber Doruk Yoğurtçuoğlu, Ahmet Mete Boylu daha birçok kahraman var. Çünkü yüzme gelişiyor, altyapımız güçleniyor, geleceğe güvenle bakıyoruz. Onun için 2025 dolu dolu geçmeye devam ediyor." diye konuştu.

Dünya Gençler ve Büyükler Şampiyonası'nda milli yüzücülerin Türkiye'yi en iyi noktalara taşıyacağına inandığını vurgulayan Yalçın, "Tabii para yüzmede de böyleyiz. Biliyorsunuz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'ndan 3 madalyayla döndük. 2024 Paris'te Umut Ünlü 2 altın madalya aldı, Sevilay Öztürk bronz madalya kazandı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 2024 Paris Olimpiyatları'nda final yüzdük, madalyaları saliselerle kaçırdık. Açık suda ilk defa katıldık güzel dereceler elde ettik. Buralarda artık kalıcıyız." ifadelerini kullandı.

"Artistik yüzmede ilk defa gençlerde altın madalya geldi."

Artistik yüzmede elde edilen başarılara dikkati çeken Yalçın, "Nasıl ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyüdüyse artık plan yapan ve plan bozan bir ülke olduysa işte yüzmede de aynısını yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Diğer branşlarda; atlamada da güzel sonuçlar elde ediyoruz. Artistik yüzmede tarihimizde ilk kez gençlerde altın madalyalar almaya başladık." dedi.

Liyakatli samimi bir ekiple, çok çalıştıklarını anlatan Yalçın, açıklamasına şöyle devam etti:

"Devletin bize verdiği imkanı milletimize yansıtabilmek önemli. Hem maddi hem tesis anlamında ne kadar güçlenerek devam edersek emin olun 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemizi çok daha güzel yerlerde göreceğiz. Bunun şimdiden müjdesini verelim. Madalyayı söylemek hadsizlik olur. Benim işim onlara o yolu açmaktır. Onlara o imkanı vermektir. Onların geleceğine dair ne yapmamız gerekiyorsa bunları yapmaktır. Bu çocuklar mücadele ediyorlar. Bu çocuklar yerli ve milli çocuklar. Biz yüzmede yüz yıllık tarihi değiştirdik, iyi bir noktaya geldik, daha iyi noktalar da bizi bekliyor. Çünkü, niye? 'Aşkla çalışan yorulmaz' derler. Bu çocuklar aşkla çalışıyor, biz onlara aşkla destek veriyoruz, İnşallah 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda da bayrağımızı göstereceğiz. İstiklal Marşı'mızı inşallah dinletme gayretinde olacağız."

Milli kadın yüzücülerin çalışmalarına yönelik de Yalçın, "Kızlarda da yeni jenerasyonlar yakalamaya başladık, güzel bir altyapı oluşturduk. İnşallah 2025-2026 sezonunda güzel başarıları hem kadınlarda hem erkeklerde göreceğiz. Yüzme artık aştı kendisini daha da aşmaya devam edecek inşallah böylelikle olimpiyat madalyası da gelecek bütün amacımız, gayretimiz onun için." şeklinde konuştu.

Yaz döneminde çocukların yüzme kurslarına yoğunlaştığını, vatandaşların yüzme kurslarına çocuklarını gönderirken antrenörlerin akreditesine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Ulusal ve uluslararası yarışlarda kılık kıyafet yönetmeliğine dair bir standart vardır. Bunun haricinde sitelerde, herhangi bir sportif, spor, hobi amaçlı yüzmelerde böyle bir kılık kıyafet yönetmeliğimiz yoktur. İsteyen haşemayla girebilecektir, bu en doğal ve tabii hakkıdır. Vatandaşlarımızın yüzme kurslarına giderken antrenörlerin ve kulüplerin Yüzme Federasyonunda akredite olduğunu görmelerini istiyoruz. Çocuklarımız yazı boş geçirmesinler özellikle yüzmeyle ilgilensinler. Çünkü yüzme gelecek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Los Angeles, Milli Takım, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2028 Olimpiyatları Hedefi: Türkiye Yüzme Başarıları - Son Dakika

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