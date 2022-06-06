Milli yüzücüler, Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Milli yüzücüler, Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

06.06.2022 14:05
Milli yüzücüler, Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Macaristan'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 2 milli sporcu yer alacak.

Macaristan'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 2 milli sporcu yer alacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, 18-25 Haziran'da başkent Budapeşte'de gerçekleşecek şampiyonada Türkiye'yi teknik direktör Eray Açıkgöz'ün yönetiminde 2 erkek sporcunun temsil edeceği aktarıldı.

Macaristan'da milli yüzücüler Berkay Ömer Öğretir ve Emre Sakçı'nın ay-yıldızlı mayoyu giyeceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Macaristan, Spor, Son Dakika

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