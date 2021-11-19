Dünya Karate Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürüyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'na takım müsabakalarıyla devam edildi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'deki şampiyonanın 4. gününde erkek kata ve kumite milli takımları, bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Avrupa şampiyonu Erkek Kata Milli Takımı, ilk turda 26.2 puan alarak Japonya'nın ardından ikinci oldu ve yarı finale çıktı. Yarı finalde de aynı puanı alan ay-yıldızlı ekip, Japonya'nın 0.26 puan gerisinde kalarak finali kaçırdı. Erkek Kata Milli Takımı, yarın akşam seansında dünya üçüncülüğü için Fransa ile karşılaşacak.

Ömer Abdurrahim Özer, Eray Şamdan, Furkan Kayalı, Rıdvan Kaptan, Burak Uygur, Ömer Faruk Arslan, Enes Bulut'un mücadele ettiği son dünya ikincisi Erkek Kumite Milli Takımı ise ilk turu bay geçtikten sonra Meksika, Mısır ve İspanya'yı eleyerek yarı finale kaldı. Yarı finalde İtalya'ya 3-2 kaybeden ay-yıldızlılar, 21 Kasım Pazar günü Özbekistan ile üçüncülük için mücadele edecek.

Öte yandan Tuba Yakan, Merve Çoban, Eda Eltemur, Meltem Hocaoğlu Akyol'un yer aldığı Kadın Kumite Milli Takımı, Ekvador, Brezilya ve Hindistan galibiyetlerinin ardından çeyrek finalde Japonya'ya yenilerek şampiyonaya veda etti.

Damla Pelit, Damla Su Türemen ve Peri Koyuncu'dan oluşan Kadın Kata Milli Takımı ise yarı final grubunu 23.72 puanla İspanya, Mısır ve Peru'nun ardından 4. sırada bitirerek madalya şansını kaçırdı.