Milliler Hollanda'yı 3-0 Yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.
İtalya'nın Modena şehrinde düzenlenen AIA AeQuilibrim Cup Women Elite hazırlık turnuvasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, turnuvanın 3. maçında Hollanda'yı 25-22, 25-22, 25-14 set sonuçlarıyla 3-0 yendi.
Milliler, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek. - İSTANBUL
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