Milliler İsviçre'ye 3-1 Yenildi

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında İsviçre'ye 3-1 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Letzigrund Stadı'ndaki maçta İsviçre'nin gollerini Aurelie Csillag (2) ve Viola Calligaris atarken ay-yıldızlı ekibin tek golü Ebru Topçu'dan geldi.
Milliler, gruptaki dördüncü maçında 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da İsviçre ile Sinop Şehir Stadı'nda karşılaşacak.
