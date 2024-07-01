Spor

- Milliler, Leipzig Stadyumu'nda yürüyüş gerçekleştirdi

LEİPZİG - A Milli Futbol Takımı, yarın Leipzig'de oynayacağı Avusturya maçı öncesinde Leipzig Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda yarın TSİ 22.00'de Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile mücadele edecek. Hannover yakınlarındaki Barsinghausen kasabasında yer alan kamp merkezindeki hazırlıklarını tamamlayan milliler, uçakla Leipzig'e geldi.

Futbolcular ve teknik ekip daha sonra karşılaşmanın oynanacağı stadyumda yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ile TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da katıldı.

Etkinlik sahanın ortasında toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.